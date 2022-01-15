Усиление ветра ожидается в столице до утра 15 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

До утра субботы, 15 января, в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Отмечается, что усиление северо-западного ветра продлится до 10:00. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Жителям региона рекомендовано соблюдать необходимые меры безопасности. Так, например, не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий, передает слова ведомства Агентство городских новостей «Москва».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в Москве 19 января ожидается небольшой снег, гололедица и местами метель. Уже 17 января в Москве ожидается от минус одного до минус трех градусов, во вторник температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов, а 19 января, на праздник Крещения, ожидается похолодание до 7–12 градусов мороза.