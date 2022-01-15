Белый дом: Задержанный в России хакер причастен к взлому Colonial Pipeline

Фото: Whitehouse

Соединенные Штаты Америки приветствуют шаги, которые Россия предпринимает для борьбы с хакерами на своей территории. Об этом в пятницу, 14 января, заявила высокопоставленная представительница Белого дома.

Уточняется, что так представительница прокомментировала задержание ФСБ хакерской группировки REvil.

— Один из арестованных, вероятно, причастен к атаке на Colonial Pipeline. Предполагаемые хакеры предстанут перед судом не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих, — подчеркнула она, передает РИА Новости.

Хакерская группировка REvil

В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

14 января ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки.