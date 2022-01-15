Почему Байден «лоббирует» газопровод «Северный поток — 2»

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Президент США Джо Байден фактически не является противником строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку Америка несет ответственность перед своими европейскими союзниками и учитывает их интересы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил политолог Марат Баширов.

— Газопровод Европе нужен, в первую очередь Германии. Ввод его в строй повлияет на снижение цены и на стабильность поставок топлива. К тому же в Германии заверяют, что это прежде всего экономический проект, — отметил эксперт.

При этом со стороны США продолжает звучать агрессивная риторика с угрозами санкций, в том числе против первых лиц российского государства, ведущих компаний и даже госдолга. Политолог связывает это с предстоящими 8 ноября 2022 года выборами в Конгресс, верхняя палата которого, кстати, на днях отклонила предложения Республиканской партии о санкциях против «Северного потока — 2».

— В США идет внутриполитическая борьба. Через несколько месяцев у них выборы в Конгресс, перевыборы половины палаты. Соответственно, вся внешнеполитическая риторика выстроена вокруг внутренней борьбы. Демократы отклоняют то, что вносят республиканцы. Республиканцы придумывают еще что-то и вносят. И так до бесконечности, — добавил Баширов.

Он напомнил, что похожая ситуация была и при предыдущем президенте Дональде Трампе, избранном от Республиканской партии. Когда он находился у власти, строительство трубопровода фактически не замечалось. А сейчас его однопартийцы просто переобулись, констатировал политолог.

— Поэтому звучат такие громкие заявления о санкциях, в том числе и по поводу Украины. Дескать, «вот нападете на Украину, мы вам это, это, это». Чуть ли не санкции против президента Путина готовятся, хотя на деле все понимают, что никаких санкций не будет. Во-первых, потому что Россия на Украину нападать не собирается. А во-вторых, эти санкции, которые придумывают республиканцы, носят пиар-характер: громко, шумно, но не по делу, — уточнил спикер.

Баширов не исключил, что после выборов столь агрессивная риторика приутихнет.

«Северный поток — 2» — дальнейшее развитие магистрального трубопровода «Северный поток» протяженностью 1224 километра, проложенного по дну Балтийского моря в 2010–2012 годах от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. «Северный поток — 2» получился длиннее на 10 километров и начинает свой путь у порта Усть-Луга. Его построили в 2021 году. На данный момент продолжается сертификация проекта перед вводом в эксплуатацию. В его реализации принимали участие ведущие энергетические компании Западной Европы и Газпром.