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Политолог Кудряц: Берлин предлагал Москве ускорить сертификацию «Северного потока — 2» за миллион евро

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог Кудряц: Берлин предлагал Москве ускорить сертификацию «Северного потока — 2» за миллион евро
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германия предлагала России заплатить за ускоренную сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил немецкий политолог и журналист Евгений Кудряц.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора СП-2. Ведомство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

— Германия выдвинула условие России: если она хочет ускорить сертификацию «Северного потока — 2», то должна заплатить миллион евро немецкой стороне. Но я думаю, что Москва на такой шаг не пойдет и дождется запланированного срока завершения сертификации — конец марта 2022 года, — сказал политолог.

Кудряц также заявил, что судьба проекта напрямую связана с ситуацией вокруг Украины. Политолог сослался на слова президента США Джо Байдена, прозвучавшие во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

— Мы четко услышали из уст американского президента, что этот проект и вовсе может быть заморожен, если Россия нападет на Украину, но я надеюсь, что этого не произойдет, — заключил собеседник «ВМ».

В Москве ранее неоднократно заявляли о том, что РФ не собирается нападать на соседнее государство и не вынашивает «агрессивных планов». Как подчеркивал Путин, Москва следует принципам миролюбивой внешней политики.

1 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что очередные попытки США принять новый пакет санкций в отношении СП-2 нелогичны. По ее словам, игнорирование Европейским союзом новых санкций в отношении газопровода может привести к потере суверенитета.

Политолог Кудряц: Берлин предлагал Москве ускорить сертификацию «Северного потока — 2» за миллион евро Северный поток-2
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