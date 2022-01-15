Момент столкновения легковушки с автобусом на Варшавском шоссе попал на видео
Столичная прокуратура опубликовала видео аварии с участием легкового автомобиля такси марки Hyundai и автобуса на Варшавском шоссе.
На кадрах видно, как машину такси заносит на проезжей части, она задевает автобус, меняет направление и затрудняет движение остального транспорта.
Об этой аварии стало известно утром 15 января. Она произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46. В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе и двухмесячный малыш. В момент аварии ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень.
По словам таксиста, который является участником аварии, его занесло, когда он пытался обогнать пассажирский автобус, в результате чего произошло столкновение. По данным ГИБДД, именно действия водителя легковой машины стали причиной изменения траектории движения автобуса.
Установление всех обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Москвы.