Момент столкновения легковушки с автобусом на Варшавском шоссе попал на видео

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Столичная прокуратура опубликовала видео аварии с участием легкового автомобиля такси марки Hyundai и автобуса на Варшавском шоссе.

На кадрах видно, как машину такси заносит на проезжей части, она задевает автобус, меняет направление и затрудняет движение остального транспорта.

Видео: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Об этой аварии стало известно утром 15 января. Она произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46. В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе и двухмесячный малыш. В момент аварии ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень.

По словам таксиста, который является участником аварии, его занесло, когда он пытался обогнать пассажирский автобус, в результате чего произошло столкновение. По данным ГИБДД, именно действия водителя легковой машины стали причиной изменения траектории движения автобуса.

Установление всех обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Москвы.