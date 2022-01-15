Два зятя Назарбаева покинули должности глав государственных компаний

Фото: Администрация президента РФ

Муж младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии — Димаш Досанов — ушел с поста гендиректора и председателя правления казахстанской госкомпании «КазТрансОйл». Об этом в субботу, 15 января, сообщили в пресс-службе фонда «Самрук-Казына».

— В соответствии с решением совета директоров АО «КазТрансОйл» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д. Г. в качестве генерального директора АО «КазТрансОйл», согласно поданному заявлению, — говорится в сообщении.

В фонде также сообщили, что с 14 января Кайрат Шарипбаев, которого СМИ считают вторым мужем старшей дочери Назарбаева Дариги, ушел с поста председателя правления компании QazaqGaz, передает РИА Новости.

13 января младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия выразила благодарность согражданам за поддержку ее отца, который в настоящее время получает от казахов много сообщений. Она добавила, что ей тяжело наблюдать за тем, как в ее родной стране гибнут люди.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января все десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.