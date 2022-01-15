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Сергей Собянин сообщил, что станция метро «Новомосковская» готова на треть

Георгий Соланович

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Сергей Собянин сообщил, что станция метро «Новомосковская» готова на треть
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой Карта всех событий

Станция столичного метрополитена «Новомосковская» готова на треть. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Станция «Новомосковская» готова на треть. Ее ждут жители Южного Бутова и новых кварталов Коммунарки. К 2025 году рядом со станцией вырастет целый район. «Новомосковская» будет наземной, что позволяет нам строить быстрее, и во многом уникальной, — рассказал Сергей Собянин.

Глава города также выложил видеоролик с подробным описанием будущей станции московской подземки.

Сергей Собянин во вторник, 11 января, в интервью «Вечерней Москве» заявил, что открытие новых Московских центральных диаметров — МЦД-3 и МЦД-4 — запланировано на 2023–2024 годы. Глава города отметил, что протяженность каждого диаметра составляет около 80 километров. На них предусмотрено по 30–40 станций.

Кроме того, Собянин сообщил, что специалисты планируют возвести 50–60 новых станций столичного метрополитена в ближайшие 10 лет. По его словам, каждая новая ветка подземки обеспечивает порядка 600–700 тысяч жителей шаговой доступностью до станций метро.

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