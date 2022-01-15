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Пешеходный мост станции Москва-Товарная — Курская планируют восстановить к 17 января

Георгий Соланович

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Пешеходный мост станции Москва-Товарная — Курская планируют восстановить к 17 января
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Москва-Товарная-Курская Карта всех событий

Лестничный пролет пешеходного моста на станции Москва-Товарная — Курская планируют восстановить к 17 января. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

— Железнодорожники продолжают восстановительные работы на станции Москва-Товарная — Курская, где накануне вечером произошло обрушение лестничного пролета пешеходного моста. В результате инцидента никто не пострадал... По прогнозам специалистов, восстановление лестничного марша планируется завершить к понедельнику, 17 января 2022 года, — уточнили в пресс-службе.

На данный момент выход в город на шоссе Энтузиастов временно ограничен, а вот выйти на Международную улицу возможно.

В ночь на субботу сообщалось, что частичный обвал надземного пешеходного перехода произошел по адресу шоссе Энтузиастов, 2. Позднее было установлено, что произошло обрушение лестничного пролета. Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.

14 января стало известно, что столичные власти предоставят ОАО «РЖД» в аренду на шесть лет семь земельных участков общей площадью две тысячи квадратных метров. Они будут использованы для строительства соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.

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