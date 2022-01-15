Суд в Москве арестовал третьего участника хакерской группировки REvil

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении третьего хакера из группировки REvil М. А. Головачука в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 13 марта 2022 года. Об этом в субботу, 15 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
— Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Головачука М. А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей)», сроком на 2 месяца, то есть до 13 марта 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.
14 января ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.
В тот же день суд до 13 марта арестовал еще одного участника группировки — Муромского Р. Г.
Отмечается, что члены группировки подозреваются в совершенном группой лиц неправомерном обороте средствами платежей.
Хакерская группировка REvil
В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.
По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.
Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.