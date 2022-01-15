В США рассказали о фатальных последствиях новых санкций против России

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Оборонная промышленность России рискует не пережить последствий введения новых санкций со стороны США. Об этом сообщает американское издание Breaking Defense.

По мнению авторов публикации, вероятное введение санкций против России «будет фатальным для российского оборонного сектора в области исследований и разработок, который остро нуждается в инвестициях для развития некоторых из своих новейших программ, таких как однодвигательный истребитель Су-75».

Еще одной предполагаемой трудностью издание называет ограничение доступа к комплектующим и технологическому оборудованию западного производства для российских военно-промышленных компаний, так как вопрос износа оборудования наиболее остро встает с каждым месяцем.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что в Штатах подготовили 18 вариантов развития событий в случае «вторжения» России на Украину. По ее словам, США с союзниками «готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг». Она также предположила, что санкции в отношении РФ, которые примут в США и Европе в случае конфликта Москвы и Киева, могут быть разными.