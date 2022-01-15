«Похоронили»: Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер

Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал депутат Госдумы Владимир Жириновский.

— Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день, — сказал парламентарий.

По мнению политика, после громких событий в Казахстане Назарбаев не мог «так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым».

— Тем более что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности (Карим Максимов — прим. «ВМ»). Это же была попытка переворота. Не обязательно в пользу Назарбаева, но попытка против (действующего главы государства Касыма-Жомарта — прим. «ВМ») Токаева, — уверен депутат.

В среду, 12 января, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане. Лидер нации, по словам дипломата, постоянно контактирует с Токаевым.

Ранее руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Назарбаев жив и «зря ему сносят памятники».

— Назарбаев по-прежнему остается лидером нации, — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что в Казахстане наблюдается транзит власти, начатый в 2019 году. Сейчас этот процесс либо уже завершен январскими событиями, либо близок к финалу.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в стране с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр. Спустя два дня правительственная комиссия пообещала митингующим в Актау снизить стоимость газа, установив ее на уровне 50 тенге за литр.

Однако протесты это не остановило и вскоре они охватили значительную часть страны, приведя к вооруженным столкновениям. В среду, 5 января, митингующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также в страну были введены миротворческие силы ОДКБ.

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.