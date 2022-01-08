«Зря ему сносят памятники»: зачем «сбежавшего» Назарбаева предъявили публике

Фото: Telegram-канал Sputnik Казахстан

Первый президент Казахстана, лидер нации, Нурсултан Назарбаев впервые за время протестов в стране появился в информационном пространстве. По сообщениям СМИ, он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и находится на связи с нынешним главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. О том, почему Елбасы предъявили публике только сейчас и без видеодоказательств, — в материале «Вечерней Москвы».

Слухи и опровержения

О судьбе экс-президента ходили разные слухи. Так, 6–7 января активно муссировалась информация о том, что он и его три дочери с семьями покинули страну и приземлились не то в Киргизии, не то в Эмиратах, не то в Швейцарии. Также сообщалось о бегстве главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова и аресте его первого заместителя, а по совместительству племянника Назарбаева Самата Абиша.

Чуть позже все эти сведения оказались опровергнуты действующими властями, хотя со своих постов и Назарбаев (председатель Совета безопасности), и Масимов были сняты 5 января. В субботу, 8 января, стало известно об аресте главы КНБ по подозрению в государственной измене, а о самом бывшем президенте было сказано, что он находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг действующего главы государства. Есть ли в этих сведениях правда, пока до конца непонятно.

Назначили виновного

Тем не менее, как считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, появление Назарбаева в любом случае означает, что он жив и зря ему сносят памятники в городах Казахстана.

— Назарбаев по-прежнему остается лидером нации. Об этом надо было вспоминать, конечно, несколькими днями ранее, но все разговоры о том, что он покинул страну, оказались фейками. Видимо, первый президент и действующий провели переговоры, определили, кого назначить виновным за все произошедшее. Этого виновного в виде Карима Масимова сегодня общественности представили, — отметил эксперт.

Азиатская специфика

Несколько иное мнение «ВМ» высказал политолог, шеф-редактор проекта «Однако. Евразия» Семен Уралов. Он считает, что заявление пресс-службы Назарбаева говорит о желании предъявить публике экс-президента, но есть сложности с его физическим представлением. Фактически это попытка стабилизировать кризис, показывая Елбасы на службе и то, что он работает.

— Это политическая технология, да и еще и в Азии. Непосредственно перед смертью (первого президента Узбекистана Ислама — прим. «ВМ») Каримова тоже показывали. И это частая история в автократических государствах, — заметил спикер.

Фото: Пресс-служба Совфеда

Оба собеседника «ВМ» согласны с точкой зрения, что в Казахстане наблюдается ситуация транзита власти, начатого в 2019 году. Сейчас этот процесс либо уже завершен январскими событиями, либо близок к финалу.

— Речи о возврате первому президенту поста руководителя Совета безопасности, а значит, и главного координатора силовых структур, не идет. И, скорее всего, не пойдет, — добавил Андрей Грозин.

Влияние семьи уменьшится

При этом каких-либо личных разногласий между Токаевым и Назарбаевым эксперты не видят. Есть противоречия только с их окружением. И в этом смысле показателен арест Карима Масимова — очень влиятельного человека из окружения Елбасы, уверен Уралов.

Но даже несмотря на арест Масимова, репрессий в отношении большой семьи первого президента ожидать не стоит, убежден Грозин.

— Да, их (членов семьи и ближайших соратников Назарбаева — прим. «ВМ») постепенно мягко отстранят, их непомерное влияние на политическую и бизнес-ситуацию в стране сократится, и это будет похоже на тот же сценарий передачи власти, который происходил в России после ухода с поста президента Бориса Ельцина, — заключил политолог.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в стране с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр. Спустя два дня правительственная комиссия пообещала митингующим в Актау снизить стоимость газа, установив ее на уровне 50 тенге за литр.

Однако протесты это не остановило и вскоре они охватили значительную часть страны, приведя к вооруженным столкновениям. В среду, 5 января, митингующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также в страну были введены миротворческие силы ОДКБ.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.