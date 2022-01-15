«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в Гидрометцентре России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится на сайте центра.

Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области будет действовать до 11:00 понедельника, 17 января.

До этого сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов. В регионе ожидаются сильные снегопады. Период предупреждения о гололедице действует до 01:00 16 января. Метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются до 17:00 15 января.

Также синоптики рассказали о погоде в столице на выходных. Москвичей в субботу и воскресенье, 15 и 16 января, ожидают сильный ветер и небольшой снег, местами — метель.

14 января атмосферное давление достигло своего «дна» в Москве. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, атмосферное давление уже побило рекорд 74-летней давности, после чего опустилось еще ниже, пробив барическое «дно».