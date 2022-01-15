Расмуссен заявил, что Финляндия и Швеция могут «мгновенно» войти в НАТО

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Швеция и Финляндия смогут вступить в Североатлантический альянс (НАТО) на следующий день после подачи соответствующего запроса. Об это заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

— Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении, мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства, — цитирует РИА Новости слова Расмуссена, которые он произнес в интервью финской телерадиокомпании Yle.

Он отметил, что Москва во время переговоров с НАТО в Европе потребовала «наложить вето на расширение» блока.

— Двери НАТО останутся открыты, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин выступал в качестве швейцара, — добавил бывший генсек.

По его словам, атака со стороны России приведут к обсуждению в Финляндии и Швеции вступление в Североатлантический альянс.

— Поэтому цена нападения на Украину окажется чрезвычайно высокой для Путина, — подчеркнул Расмуссен.

При этом генсек признался, что не верит в нападение России на Украину.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна пока не планирует присоединяться к НАТО.

15 января в Госдепартаменте США объявили, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс готовы провести новую встречу с Россией.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.