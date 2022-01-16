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Представитель ВОЗ заявила, что Россия все еще находится на пике эпидемии

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Представитель ВОЗ заявила, что Россия все еще находится на пике эпидемии
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» является менее опасным, чем варианты инфекции, которые существовали до него. Об этом в субботу, 15 января, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Однако она отметила, что несмотря на то, что «омикрон» менее опасный — это не значит, что он несерьезный.

— Россия в настоящий момент еще находится на пике эпидемии, несмотря на пониженную летальность омикрон-штамма, — подчеркнула Вуйнович.

15 января директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков рассказал, что отличие штамма коронавирусной инфекции «омикрон» от других вариантов COVID-19 заключается в том, что он не приводит к такому количеству летальных исходов, как было ранее, и поражает большое количество молодых людей.

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Также Чумаков рассказал, что нет ни одной пандемии, которая длилась бы более 2–3 лет, именно поэтому пандемия COVID-19 может скоро закончиться. Он напомнил, что даже эпидемия «испанки», которая унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек, завершилась по истечении двух с половиной лет. Позже этот страшный вирус, по словам Чумакова, просто превратился в грипп.

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