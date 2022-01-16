Володин предложил США задаться вопросом, почему другие страны не просят помощи у них

Фото: Пресс-служба Госдумы

США и западные страны, глядя на ситуацию в Казахстане, должны задуматься, почему другие страны не просят помощи у них. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

— Что же касается заявлений Соединенных Штатов Америки и других стран — они должны себя спросить: почему к ним не обращаются? И вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1», комментируя ситуацию с миротворцами ОДКБ, вошедшими в Казахстан.

По его словам, многие, кто связался с Соединенными Штатами, теперь потеряли силу и благополучие.

— Насколько процветающей была Ливия, не было никаких внутренних проблем в Ираке, — отметил спикер.

По его мнению, такая же ситуация происходит и на Украине. Нахождение там советников и представителей НАТО не приведет эту страну ни к чему хорошему, считает Володин.

До этого он заявил, что американским конгрессменам стоит придерживаться договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о консультациях по безопасности. По его словам, западным партнерам стоит задуматься о последствиях санкционных мер в отношении России, потому как они вряд ли приведут к чему-то хорошему.