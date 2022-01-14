Володин призвал конгрессменов США соблюдать договоренности Путина и Байдена

Фото: Пресс-служба Госдумы

Американским конгрессменам стоит придерживаться договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о консультациях по безопасности. Такое мнение выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— Хотел бы обратиться к конгрессменам. Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать, — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, западным партнерам стоит задуматься о последствиях санкционных мер в отношении России, потому как они вряд ли приведут к чему-то хорошему.

Володин заключил, что нужно обязательно использовать возможность садиться за стол переговоров, пока она еще есть.

7 декабря, президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Формат беседы был закрытым от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи.

Следующий телефонный разговор Путин и Байден провели в ночь на 31 декабря. Он длился 50 минут. Главы двух государств обсудили вопросы, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронули тему гарантий безопасности. Целью разговора было «достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.