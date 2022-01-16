Стало известно о состоянии госпитализированной Аллы Суриковой

Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва

Госпитализированная режиссер Алла Сурикова в настоящий момент находится в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно в воскресенье, 16 января.

По данным знакомого с ситуацией источника, Сурикову госпитализировали в Московскую клиническую больницу №52. Она лежит в отделении с палатами класса VIP. Уточняется, что состояние здоровья артистки позволило врачам не подключать ее к системам кислородной поддержки, пишет Пятый канал.

До этого сообщалось, что Сурикова экстренно госпитализирована с коронавирусной инфекцией в Москве после того, как она пожаловалась на высокую температуру и кашель, а тест на COVID-19 оказался положительным.

Однако после режиссер опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией, и объяснила свою госпитализацию обычным обследованием.

10 января стало известно о госпитализации в реанимационное отделение в больнице в Коммунарке известного советского и российского актера Леонида Куравлева. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.