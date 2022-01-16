Реверсивное движение поездов МЦД-1 организовали на Белорусском вокзале

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Реверсивное движение поездов первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) организовали в обе стороны на Белорусском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в воскресенье, 16 января.

В столичном перевозчике отметили, что такая мера необходима из-за обрыва провода. В настоящий момент железнодорожники продолжают устранять техническую поломку.

— Для продолжения движения пригородного поезда, который совершил вынужденную остановку на Белорусском вокзале, на место отправлен вспомогательный локомотив, — говорится на официальном сайте МЖД.

В этот же день стало известно, что интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена увеличили из-за сообщения о человеке на путях.

Позже сообщалось, что специалисты начали вводить в график движение поездов на синей ветке подземки.

В результате движение поездов на участке полностью восстановили.

Также 15 января движение трамваев, следующих по маршрутам № 4л, 4пр и 25, восстановили после сбоя в районе Ростокинского проезда и по Богородскому шоссе.