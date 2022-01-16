Движение поездов восстановили на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро полностью восстановили. Об этом заявили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 16 января.

— Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении ведомства по городу.

До этого стало известно, что интервалы движения поездов на западном участке синей ветки столичного метрополитена увеличили из-за сообщения о человеке на путях.

Позже сообщалось, что специалисты начали вводить в график движение поездов на Арбатско-Покровской линии подземки.

Похожий инцидент произошел в декабре минувшего года на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2). Тогда составы задерживались из-за человека на путях.

Также 15 января движение трамваев, следующих по маршрутам № 4л, 4пр и 25, восстановили после сбоя в районе Ростокинского проезда и по Богородскому шоссе.