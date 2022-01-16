Специалисты начали восстанавливать движение поездов на синей ветке метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты начали вводить в график движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 16 января.

— Движение на Арбатско-Покровской линии вводится в график, — говорится в сообщении ведомства по городу.

До этого стало известно, что интервалы движения поездов на западном участке синей ветки столичного метрополитена увеличили из-за сообщения о человеке на путях.

Похожий инцидент произошел в декабре минувшего года на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2). Тогда составы задерживались из-за человека на путях.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличили из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Позднее появилась информация, что движение на фиолетовой ветке осуществляется в соответствии с графиком.