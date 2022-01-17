Коллега Зеленского рассказал, какое наследство оставил журналист

Фото: Youtube / Телевизор 24

Коллега телеведущего Михаила Зеленского по программе «Билет в Большой» Николай Сергеев рассказал, какое наследство оставил журналист своим близким. Он отметил, что, несмотря на популярность и востребованность, ведущий немного зарабатывал.

— Несмотря на большую известность, Миша был очень скромным человеком, не гнался за материальными благами. Насколько я знаю, он жил в съемной квартире. Когда мы начинали создавать «Билет в Большой», у нас вообще денег не было. И первые три выпуска Мишка отработал бесплатно, в надежде, что спонсоры потом, глядишь, и подтянутся. Ему просто был интересен новый формат, новые возможности. А зная телевизионные гонорары, Зеленский в принципе за очень небольшие деньги всегда трудился. Все-таки мы выходим на «Культуре», не суперкоммерческий проект, прямо скажем, — поделился коллега Зеленского с изданием «СтарХит».

Также он рассказал, что вдова телеведущего сильно переживает утрату мужа.

— Спросил ее вчера, как она себя чувствует. Написала, что ситуация «такой ад», что у нее даже «нет сил все описывать». Конечно, они с Мишей были очень связаны. Не расставались с момента знакомства. Он брал ее с собой во все поездки, — добавил Сергеев.

По закону дочери, вдова и родители Зеленского являются его наследниками первой очереди. Как считают его коллеги, скорее всего, телеведущий не оставил завещания, потому что не собирался умирать.

Известно, что журналист будет похоронен на Троекуровском кладбище. Расходы по транспортировке тела из Доминиканы и погребению взяла на себя ВГТРК, где много лет работал Зеленский.

12 января стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Михаила Зеленского. Ему было 46 лет. Журналист скончался от инфаркта во время отдыха в Доминикане.

По словам заместителя директора холдинга ВГТРК Андрея Кондрашова, тело ведущего могут доставить из Доминиканы в Москву во вторник, 18 января.

Зеленский с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24».

С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».