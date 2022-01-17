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Ученые спрогнозировали пик заболеваемости «омикрон»-штаммом в России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости «омикрон»-штаммом в России

Пик заболеваемости «омикрон»-штаммом COVID-19 может произойти в России 22 января. Об этом свидетельствуют данные исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

По их прогнозу, на пике пятой волны коронавируса статистика по выявленным случаям заболевания может увеличиться до показателя 85 700 в сутки.

Прогнозы IHME строятся на основе предыдущих тенденций и обновляются каждые две недели. Ожидается, что пик нагрузки на здравоохранение случится 9 февраля и потребует 133,2 тысячи коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года.

Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов в свою очередь отметил, что рост заболеваемости будет стремительным. Он считает, что пик может произойти в феврале или ближе к марту. Врач пояснил, что не доверяет математическим моделям из-за отсутствия достоверной статистики, сообщают «Ведомости».

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Проценко заявил, что Россия готова к пятой волне коронавируса. Подготовка системы здравоохранения России к пятой волне коронавирусной инфекции началась еще до Нового года. Медицинские учреждения полностью готовы, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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