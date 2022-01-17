Заселение второй новостройки по реновации в Измайлове начнется в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Измайловский проезд, 5/1 Карта всех событий

В столице уже в этом году начнется заселение второй новостройки по программе реновации жилья в районе Измайлово. Она находится в Измайловском проезде возле Серебряно-Виноградного пруда. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, к заселению будут готовиться 2,5 тысячи человек. Дом 5/1 (корпуса 1, 2, 3, 4) в Измайловском проезде станет 21 новостройкой в округе с начала программы реновации.

— В целом в Восточном административном округе по программе реновации строится и проектируется 74 объекта площадью 1,3 миллиона квадратных метров, а под заселение передано уже 20 новых домов, — отметил Левкин.

Как рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в минувшем году был поставлен рекорд по всем видам учетно-регистрационных действий, в том числе по оформлению жилых домов по реновации.

— По итогам 2021 года восток столицы стал лидером по числу поставленных на учет объектов недвижимости. В ЕГРН внесены сведения о 13 домах общей площадью 188,4 тысячи квадратных метров, — резюмировал он.

До этого сообщалось, что Москомархитектура согласовала проектную документацию по строительству жилого дома по программе реновации в Западном административном округе Москвы. Для облицовки новостройки используют плитку трех цветов: красную, бежевую и серую.