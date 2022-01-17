Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Заселение второй новостройки по реновации в Измайлове начнется в этом году

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Заселение второй новостройки по реновации в Измайлове начнется в этом году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Измайловский проезд, 5/1 Карта всех событий

В столице уже в этом году начнется заселение второй новостройки по программе реновации жилья в районе Измайлово. Она находится в Измайловском проезде возле Серебряно-Виноградного пруда. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, к заселению будут готовиться 2,5 тысячи человек. Дом 5/1 (корпуса 1, 2, 3, 4) в Измайловском проезде станет 21 новостройкой в округе с начала программы реновации.

— В целом в Восточном административном округе по программе реновации строится и проектируется 74 объекта площадью 1,3 миллиона квадратных метров, а под заселение передано уже 20 новых домов, — отметил Левкин.

Как рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в минувшем году был поставлен рекорд по всем видам учетно-регистрационных действий, в том числе по оформлению жилых домов по реновации.

— По итогам 2021 года восток столицы стал лидером по числу поставленных на учет объектов недвижимости. В ЕГРН внесены сведения о 13 домах общей площадью 188,4 тысячи квадратных метров, — резюмировал он.

До этого сообщалось, что Москомархитектура согласовала проектную документацию по строительству жилого дома по программе реновации в Западном административном округе Москвы. Для облицовки новостройки используют плитку трех цветов: красную, бежевую и серую.

Читайте также:
Сергей Левкин Москва Измайлово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте