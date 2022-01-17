Рафик Загрутдинов заявил о старте строительства дома по реновации в СВАО Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина, 29к4 Карта всех событий

Строители начали возведение новостройки по программе реновации жилищного фонда в районе Бабушкинский на северо-востоке столицы. Об этом сообщил глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 17 января.

Он отметил, что строительство многоэтажки предусмотрено на улице Летчика Бабушкина.

— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода: устройство временных ограждений строительной площадки, устройство постоянных и временных дорог, устройство складских площадок, — заявил руководитель ведомства.

Загрутдинов добавил, что дом на 86 квартир, большинство из которых — двухкомнатные, возведут по индивидуальному проекту. Здесь появится подземная одноуровневая стоянка для машин. Также специалисты облицуют здание клинкерной керамической плиткой для создания вентилируемого фасада, установят короба под кондиционеры в едином стиле и оформят подъезды витражами.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Первый этаж новостройки отдадут под коммерческие и технические помещения. Здесь предусмотрены магазины, кафе, салоны красоты, секции для детей, комната консьержа, колясочная, кладовая и почтовые ящики.

Дворовую территорию жилого дома благоустроят. Здесь появятся детские и спортивные площадки, цветники, газоны, деревья и кустарники.

Ранее стало известно, что столичные власти заключили 150 договоров на приобретение помещений в новостройках по программе реновации с представителями торговли и услуг.