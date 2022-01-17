Рафик Загрутдинов заявил о старте строительства дома по реновации в СВАО Москвы
Строители начали возведение новостройки по программе реновации жилищного фонда в районе Бабушкинский на северо-востоке столицы. Об этом сообщил глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 17 января.
Он отметил, что строительство многоэтажки предусмотрено на улице Летчика Бабушкина.
— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода: устройство временных ограждений строительной площадки, устройство постоянных и временных дорог, устройство складских площадок, — заявил руководитель ведомства.
Загрутдинов добавил, что дом на 86 квартир, большинство из которых — двухкомнатные, возведут по индивидуальному проекту. Здесь появится подземная одноуровневая стоянка для машин. Также специалисты облицуют здание клинкерной керамической плиткой для создания вентилируемого фасада, установят короба под кондиционеры в едином стиле и оформят подъезды витражами.
Первый этаж новостройки отдадут под коммерческие и технические помещения. Здесь предусмотрены магазины, кафе, салоны красоты, секции для детей, комната консьержа, колясочная, кладовая и почтовые ящики.
Дворовую территорию жилого дома благоустроят. Здесь появятся детские и спортивные площадки, цветники, газоны, деревья и кустарники.
Ранее стало известно, что столичные власти заключили 150 договоров на приобретение помещений в новостройках по программе реновации с представителями торговли и услуг.