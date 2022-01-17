Порошенко заявил, что пограничники пытались не пустить его на Украину

Фото: twitter/poroshenko

Бывший украинский президент Петр Порошенко в понедельник, 17 января, заявил, что пограничники отобрали у него паспорт и не впускают на территорию Украины. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Однако вскоре паспорт Порошенко вернули, и он успешно прошел пограничный контроль.

В понедельник, 17 января, бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел из Варшавы в Киев, где должен состояться суд по делу о государственной измене. Утром 17 января бывший украинский лидер приехал в аэропорт имени Ф. Шопена в Варшаве, чтобы улететь в Киев рейсом, запланированным на 06:40 по местному времени (08:40 по московскому). К настоящему моменту политик уже прилетел на Украину.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене.