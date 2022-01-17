В Госдуме заявили, что Россия находится в начале пятой волны COVID-19

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В настоящее время Россия находится на начальном этапе пятой волны пандемии коронавируса, поэтому говорить об улучшении эпидситуации пока преждевременно. Об этом в понедельник, 17 января, заявил председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он также заверил, что расслабляться в отношении инфекции пока нельзя.

— Говорить о том, что у нас в начале февраля будет снижение с «омикроном» (рано — прим. «ВМ») — по сути дела, мы только стоим в начале пятой волны. Наверное, это слишком оптимистичный прогноз. Скорее всего, будет не так, — цитирует парламентария РИА Новости.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее заявил, что Россия готова к пятой волне коронавируса. Подготовка системы здравоохранения страны к пятой волне коронавирусной инфекции началась еще до Нового года. По его словам, медицинские учреждения полностью готовы.

7 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что если в течение полугода удастся пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции 70 процентам населения, то пандемия COVID-19 будет близка к завершению. Однако если люди будут прививаться медленными темпами, то заболеваемость будет продолжаться до бесконечности.