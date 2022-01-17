ЕМА запросило у России дополнительную документацию по «Спутнику V»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ожидает, пока российская сторона предоставит дополнительную документацию по препарату для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 17 января, сообщил глава представительства Евросоюза в России Маркус Эдерер.

По его словам, сейчас специалисты обозревают ситуацию, связанную с признанием российского препарата.

— В минувшем году были две инспекции. ЕМА запросило новую документацию по «Спутнику V», но она пока не представлена, — цитирует представителя ЕС ТАСС.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».