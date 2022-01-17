Порошенко отказался от услуг государственного адвоката

Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании в суде, которое проходит в понедельник, 17 января, заявил, что ему попытались насильно предоставить услуги бесплатного государственного адвоката, однако он от этой опции отказался и потребовал проведения расследования.

— Я хотел бы обратить ваше внимание, что, не имея для этого никаких правовых оснований, была попытка незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то что мои адвокаты прибыли на судебное заседание, — сказал бывший политик в эфире трансляции заседания на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

Он также отметил, что подобные действия нарушают его право на защиту, и пригрозил обратиться в полицию с требованием качественного расследования.

Кроме того, Порошенко призвал судью разобраться в вопросе, кто и с какой целью назначил ему госадвоката.

В понедельник, 17 января, бывший президент Украины Петр Порошенко вылетел из Варшавы в Киев, где должен состояться суд по делу о государственной измене. Утром 17 января бывший украинский лидер приехал в аэропорт имени Ф. Шопена в Варшаве, чтобы улететь в Киев рейсом, запланированным на 06:40 по местному времени (08:40 по московскому). К настоящему моменту политик уже прилетел на Украину.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене.