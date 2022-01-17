Правительство Коми ушло в отставку

Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство республики Коми ушло в отставку. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил глава республики Владимир Уйба.

Уточняется, что решение об отставке властей было принято в связи со стратегическими задачами развития, которые будет решать новое правительство. К таким задачам относится диверсификация экономической сферы и реализация программы социально-экономического развития региона.

— Была проведена большая и системная работа. Помимо выполнения первоочередных задач, связанных со стабилизацией экономики в условиях пандемии, выполнением всех социальных обязательств, Правительство республики уделяло огромное внимание решению стратегических задач, — заявил Уйба.

Он также отметил, что новый состав правительства объявят чуть позже. До этого момента министры будут иметь статус исполняющих обязанности.

В октябре 2021 года стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев отправил областное правительство в отставку.

12 октября в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником.