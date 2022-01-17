Турчак: Надо обдуманно подходить к мерам госреагирования в условиях распространения «омикрона»

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В России необходимо тщательно обдумать подход к мерам государственного реагирования в условиях роста заболеваемости штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом в понедельник, 17 января, депутат Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Он напомнил, что 17 января в стране выявили около 30 тысяч заболевших COVID-19.

— Доминирующим штаммом становится «омикрон», в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования, — цитирует политика ТАСС.

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 30 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 16,3 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 7529 случаев инфицирования COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 670 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром медиков в России за 24 часа полностью поправились 19 756 пациентов. Всего за время пандемии в стране заболели коронавирусом 10 834 260 человек. За весь период распространения инфекции от COVID-19 скончались 321 990 граждан.