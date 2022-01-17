В суде Киева объявили перерыв в заседании по делу Порошенко

Фото: twitter/poroshenko

Печерский районный суд в Киеве объявил перерыв в процессе заседания по делу о госизмене бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил адвокат экс-политика Игорь Головань.

По его словам, причиной перерыва послужило желание адвокатов ознакомиться с материалами по делу.

— Сколько (судья — прим. «ВМ») даст времени, он не сказал. Сказал, что сообщит дополнительно, — добавил юрист.

Он уточнил, что перерыв был объявлен в 15:00 по московскому времени. При этом материалы по делу Порошенко в общей сложности составляют девять томов, передает телеканал «Прямой».

В понедельник, 17 января, бывший президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о государственной измене.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене.