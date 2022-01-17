Ефимов: Офсетные контракты сэкономят Москве 18 миллиардов рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Заключение пяти офсетных контрактов с инвесторами на поставку медицины и детского питания сэкономит Москве 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва первой из регионов России стала заключать подобные контракты. Первый офсетный договор был подписан в 2017 году. Общий объем частных инвестиций по пяти контрактам составит 12,9 миллиарда рублей, а объем закупок — 72,7 миллиарда рублей.

— Мы заключили уже пять офсетных контрактов: три из них — в фармацевтике, один — в пищевой промышленности, один — на изготовление медицинского оборудования. При этом, по нашим подсчетам, среднее снижение цен на поставляемую продукцию по сравнению с рыночными аналогами — 20 процентов, экономия для бюджета города по пяти контрактам составит свыше 18 миллиардов рублей, — отметил заммэра города.

Последний подобный договор был подписан 15 февраля 2021 года с Московским эндокринным заводом. За два года организация должна локализовать производство 20 лекарственных препаратов на территории города.

17 января Владимир Ефимов заявил, что Москва сэкономила более 1,2 миллиарда рублей на совместных закупках.