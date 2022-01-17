Вирусолог предположил, сколько людей будет заболевать ковидом на пике новой волны

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Более ста тысяч заболевших могут фиксировать в России на пике новой вспышки коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

— Превысит 85 тысяч случаев, потому что во всех странах, куда он пришел, пиковые показатели выше в три–четыре раза. Вот и у нас, если мы возьмем на пике «дельты» показатель 40 тысяч человек в день и умножим на три, будет больше 100 тысяч, — отметил он в комментарии телеканалу 360.

При этом, по словам специалиста, тяжесть заболевания в случае заражения «омикрон»-штаммом должна быть легче, но нагрузка на медучреждения значительно вырастет из-за роста показателя заражений.

Специалист посоветовал не забывать о профилактических мерах: носить маски, чаще мыть руки. Дополнительно можно защищать глаза очками.

Ранее вирусолог Аграновский сравнил «омикрон»-штамм с ветрянкой и корью. Он отметил, что показатель летальности у «омикрон»-штамма в несколько раз меньше, чем у «дельты», однако он более заразный и распространяется так же быстро, как ветрянка и корь.