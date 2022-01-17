Обвинение запросило арест Порошенко с опцией залога в миллиард гривен

Фото: president.gov.ua

Сторона обвинения просит Печерский суд Киева арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко сроком на два месяца. Об этом сообщил прокурор в понедельник, 17 января.

— Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог в размере одного миллиарда гривен, — рассказал правоохранитель.

Кроме того, прокуратура просит суд обязать политика сдать все паспорта, а также предписать ему носить электронный браслет в случае, если будет внесен залог. Заседание продолжается в общей сложности более 5,5 часов, отмечает ТАСС.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене. 17 января политик прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о государственной измене.