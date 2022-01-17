«Необходимо жестко наказать»: Пригожин высказался об ограблении вдовы Градского

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал жестко наказать виновных в ограблении вдовы Александра Градского актрисы Марины Коташенко. Он также высказал подозрение, что за преступлением стоит кто-то из ближнего круга актрисы.

— Люди, которые пытаются нанести еще один урон семье, пережившей подобную утрату, — просто скоты. Они совершают преступление. И я даже не сомневаюсь, что это сделал кто-то из своих, — заявил продюсер.

Как-то комментировать версию о том, что ограбление инсценировала сама Коташенко, Пригожин отказался, сославшись на личное знакомство с актрисой.

— Преступников необходимо жестко наказать. А Марине лучше быть более бдительной и внимательной по отношению к своему окружению, — передает его слова Teleprogramma.pro.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.