«Проблематично»: врач оценила состояние здоровья Куравлева

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Несмотря на то что состояние здоровья российского актера Леонида Куравлева начало улучшаться, говорить о выздоровлении пока рано. Прогрессирующее поражение легких из-за вирусной пневмонии представляет собой серьезную угрозу. Такое мнение в понедельник, 17 января, высказала аллерголог-иммунолог, реаниматолог, эксперт Академии врачей UniProf Татьяна Шарковская.

По ее словам, в течение нескольких суток после госпитализации объем поражения легких у Куравлева вырос на 15–25 процентов. Шарковская утверждает, что это может указывать на развитие цитокинового шторма. В таком случае организм бросает все ресурсы на борьбу с заболеванием и работает на износ, что может привести даже к летальному исходу. Порой не спасает даже терапия.

— 85 лет, достаточно быстрое нарастание поражения легких — провокативный фактор. Говорить о выздоровлении достаточно проблематично, но у Бога свои расклады на нашу жизнь, — передает ее слова Пятый канал.

До этого сообщалось об улучшении состояния здоровья Куравлева.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

После источники сообщили, Леонид Куравлев, лежащий в Коммунарке с пневмонией, находится в неадекватном состоянии. Тогда уточнялось, что его могут перевести на аппарат ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. У артиста, по сведениям журналистов, диагностировали тяжелое поражение мозга, которое привело к проблемам с памятью и речью.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.