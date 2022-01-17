«Даже оплатить готов»: Пригожин рассказал о подготовке к свадьбе дочери

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин собирается присутствовать на свадьбе своей дочери Данаи и даже сам готов оплатить торжество.

По его словам, все сложности в их отношениях и нюансы меркнут в сравнении с тем, как он счастлив за свою дочь. Однако слишком подробно рассказывать о готовящейся свадьбе продюсер не видит пока смысла.

— Поверьте, я сделаю все, как надо. Просто я не очень понимаю, зачем сейчас про свадьбу рассказывать: сначала ее нужно сделать, — заявил Пригожин.

Он также подтвердил, что будет присутствовать на торжестве. Но Пригожин заметил, что приглашение на свадьбу пока что получила только его жена, певица Валерия.

— Она буквально пару минут назад зачитывала приглашение мне. Даже не знаю пока, где свадьба, но буду обязательно, даже оплатить готов, — передает его слова «Собеседник».

До этого Пригожин сделал семейное фото с маленькой внучкой Селин. Снимок он выложил в Instagram.

На фотографии, помимо супругов и их внучки, изображены сын певицы Арсений Шульгин с его женой Лианой Волковой. Молодые люди в браке с 2020 года. Снимок Пригожин опубликовал как раз в день рождения невестки.