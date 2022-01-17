Эксперт допустил вероятность допроса вдовы Градского на детекторе лжи

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Актрису Марину Коташенко, вдову певца Александра Градского, могут обязать пройти детектор лжи из-за нестыковок в деле с ограблением. Об этом заявил эксперт-криминалист, адвокат Станислав Рыбчинский в понедельник, 17 января.

— Полиграф поставит точку в вопросе — инсценировка это или нет. Да, бывают иногда инсценировки, чтобы избежать каких-то выплат, когда говорят, что деньги были, но вот сейчас они пропали, — рассказал специалист.

Юрист не исключил и того, что к делу могут быть причастны люди из окружения вдовы Градского. Преступление является беспрецедентным по объему похищенных средств, приводит слова Рыбчинского Пятый канал.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.