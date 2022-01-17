Суд в РФ назначил Meta и Google минимальные размеры оборотных штрафов

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Мировой суд Москвы назначил Google и Meta минимальный размер оборотных штрафов в размере 5 процентов от их годовой выручки за 2020 год. Об этом сказано в опубликованных решениях суда.

Также суд указал, что совокупный доход Google и его аффилированных лиц, который был получен от реализации всех товаров (работ, услуг), превысил 144 миллиарда рублей, Meta — 39 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

24 декабря Таганский суд Москвы назначил компании Meta оборотный штраф в 1,9 миллиарда рублей. Еще одним решением суд оштрафовал американскую компанию Google более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

26 октября Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле соцсетей.

Интернет-площадки в соответствии с ним сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию. На сайте ведомства создан специальный раздел с общей информацией по закону и нахождению ресурсов в реестре.