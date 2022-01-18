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Более половины участников тестирования вакцины от COVID-19 для подростков уже привились

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Более половины участников тестирования вакцины от COVID-19 для подростков уже привились
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Более 50 процентов участников тестирования подростковой вакцины от коронавирусной инфекции уже привились первым компонентом лекарственного препарата. Об этом сообщил главный педиатр столичного Департамента здравоохранения и главный детский врач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов во вторник, 18 января.

Он отметил, что 10 поликлиник и две детские больницы в городе проводят соответствующее исследование. На данный момент врачи не выявили у добровольцев серьезные побочные эффекты от введения вакцины.

— Более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым. Все это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием. Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток, — заявил специалист.

С подробностями проведения исследования вакцины для подростков можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Более половины участников тестирования вакцины от COVID-19 для подростков уже привились

17 января глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. В частности, к противопоказаниям для вакцинации от COVID-19 относятся гиперчувствительность к компонентам, аллергия и осложнения после прививок. Кроме того, список дополнен пунктами об острых инфекционных и вирусных заболеваниях.

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