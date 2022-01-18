Фестиваль «Спасская башня» состоится в столице с 26 августа по 4 сентября
Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» состоится в 2022 году с 26 августа по 4 сентября на Красной площади в столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия во вторник, 18 января.
Уточняется, что такие даты поручил утвердить президент России Владимир Путин, говорится в сообщении на официальном сайте фестиваля.
28 августа прошлого года прошло торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади.
В мероприятии в том году примут участие военные оркестры из России, Катара, Мексики, Греции и Белоруссии. Со старинными маршами, вальсами и современными произведениями выступили 1200 военных музыкантов, зрители также наблюдали за строевыми приемами с карабинами и шашками.
Открытие фестиваля началось с фанфар «Спасская башня» и барабанного боя, исполненного участниками оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова. Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО по традиции вышел первым на Красную площадь, вместе с ним — рота специального караула президентского полка СКМК ФСО.
После мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что праздник искусства и музыки полюбился многим горожанам и туристам.