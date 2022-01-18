«Было все необходимое»: из комнаты Куравлева в доме престарелых забрали все вещи

Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Вещи российского актера Леонида Куравлева забрали из дома престарелых, где он проживал в последнее время. Об этом во вторник, 18 января, сообщили представители учреждения.

По их словам, комната звезды российского кино стала пустой — там больше нет вещей артиста, потому как их забрали родственники.

— Мы, конечно же, ждем его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлева и того, что он захочет сам, — цитирует Starhit слова источников из дома престарелых.

Там также рассказали, что перед заездом родственникам выдается список вещей, которые могут понадобиться при проживании в доме престарелых.

— У него, конечно же, было все необходимое плюс приятные мелочи, которые постоянно приносили близкие. Так обычно и делают, чтобы человеку было более комфортно и по-домашнему. Подписывать имущество не нужно, как во многих других местах — сиделки знают, где чьи. В комнате один, максимум два человека, как в гостинице, — рассказали в учреждении.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

После источники сообщили, что Леонид Куравлев, лежащий в Коммунарке с пневмонией, находится в неадекватном состоянии. Тогда уточнялось, что его могут перевести на аппарат ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. У артиста, по сведениям журналистов, диагностировали тяжелое поражение мозга, которое привело к проблемам с памятью и речью.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.

17 января сын артиста сообщил журналистам, что состояние здоровья его отца постепенно нормализуется.