«Комната денег»: адвокат рассказал, почему вдова Градского не могла подстроить ограбление

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Адвокат, руководитель юридического департамента МИСАО, кандидат юридических наук Андрей Алешкин уверен, что вдова российского музыканта Александра Градского Марина Коташенко вряд ли сможет вернуть украденное у нее имущество в полном объеме.

— Я думаю, что частично возвратят имущество. В полном объеме вряд ли, — заявил адвокат.

При этом юрист отметил, что по камерам видеонаблюдения правоохранители смогут восстановить детали ограбления. Тем более, что преступники точно попали на записи.

Он также выразил мнение, что вдова сама не могла имитировать ограбление.

— Дело возбуждено и поиски ведутся. А обвинения самой Марины в том, что она сымитировала нападение, на мой взгляд, не имеют никаких оснований. Возбудили же дело не против нее. Если бы был ложный донос или соучастие, то мы видели другую картину, — подчеркнул Алешкин.

Юрист также пояснил, что у Коташенко не было никаких мотивов идти на подобный риск.

— Дом в коттеджном поселке, где проживает семья, будет стоить в несколько раз дороже. Скорее всего, преступники знали, что она проживает одна, знали где именно проживает. На сегодняшний день у нас есть презумпция невиновности и Коташенко потерпевшая в этой истории, — заключил он.

Специалист добавил, что украденная сумма — 100 миллионов рублей, скорее всего, представляет собой общий ущерб, а не деньги в бумажном выражении.

— Как вы себе представляете сто миллионов рублей? Это же целая комната денег. Может, было наличными миллионов 15-20, а остальное антиквариат, возможно, картины дорогие или украшения. Мы же не знаем, что Александр Градский дарил жене и что хранилось у нее дома, — пояснил эксперт.

Он также выразил слова поддержки пострадавшей и заявил, что Коташенко не заявила в полицию сразу после ограбления по причине шока.

Кроме того, в том случае, если вдова артиста подстроила происшествие, то ей пришлось пойти на неоправданный риск, потому как она может лишиться статуса наследника имущества, передает Teleprogramma.pro.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.