Мурашко рассказал о влиянии COVID-19 на течение беременности

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Коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности, и единственный способ, который может защитить от негативных последствий болезни, — это вакцинация. Об этом во вторник, 18 января, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— На сегодняшний день вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19, — сказал министр.

По его словам, научные данные свидетельствуют о том, что вакцина не может негативно воздействовать на репродуктивную функцию граждан.

При этом сам коронавирус в настоящее время влияет на статистику смертности среди матерей, передает слова главы министерства РИА Новости.

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13 января Михаил Мурашко рассказал, что вакцинировавшиеся от коронавирусной инфекции женщины способны передать детям антитела к заболеванию во время грудного вскармливания. Он отметил, что прививка способна защитить ребенка в том числе и от агрессивной мутации COVID-19 «омикрон».

В этот же день министр сообщил, что темпы распространения коронавируса и смертности от него снизились в России за последние два месяца.