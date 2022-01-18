Представитель Facebook обжаловал штраф почти в два миллиарда рублей

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Представитель американской компании Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc) обжаловал решение суда о назначении оборотного штрафа почти в два миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда.

— На постановление мирового судьи о признании виновным Meta Platforms Inc в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Повторное неудаление запрещенного контента» — прим. «ВМ») поступила жалоба от представителя компании Володина О.И., — заключил собеседник «ВМ».

24 декабря Таганский суд Москвы назначил компании Meta оборотный штраф в 1,9 миллиарда рублей. Еще одним решением суд оштрафовал американскую компанию Google более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

Позже стало известно, что суд назначил Google и Meta минимальный размер оборотных штрафов в размере пяти процентов от их годовой выручки за 2020 год. Так, совокупный доход Google и его аффилированных лиц, который был получен от реализации всех товаров (работ, услуг), превысил 144 миллиарда рублей, Meta — 39 миллиардов рублей.