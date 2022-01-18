МИД Украины сообщил, что не получал от России информацию об эвакуации дипломатов

Фото: facebook.com/Міністерство закордонних справ України

МИД Украины не получал информацию об эвакуации дипломатов из страны. Данные об этом не поступали ни от России, ни от каких-либо других государств, рассказал пресс-секретарь ведомства Олег Николенко во вторник, 18 января.

— Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников, — цитирует представителя министерства агентство Укринформ.

Накануне издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщило, что дипломатов в двух консульствах РФ на Украине решили эвакуировать из страны. Источник издания рассказал, что 5 января 18 человек уехали из Киева. В основном среди них были дети и супруги российских дипломатов. В ближайшее время ожидается, что Украину покинут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

При этом в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ отметили, что российское посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме.