МИД Украины сообщил, что не получал от России информацию об эвакуации дипломатов
МИД Украины не получал информацию об эвакуации дипломатов из страны. Данные об этом не поступали ни от России, ни от каких-либо других государств, рассказал пресс-секретарь ведомства Олег Николенко во вторник, 18 января.
— Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников, — цитирует представителя министерства агентство Укринформ.
Накануне издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщило, что дипломатов в двух консульствах РФ на Украине решили эвакуировать из страны. Источник издания рассказал, что 5 января 18 человек уехали из Киева. В основном среди них были дети и супруги российских дипломатов. В ближайшее время ожидается, что Украину покинут 30 человек из Киева и консульства во Львове.
При этом в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ отметили, что российское посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме.