Лавров сообщил о желании России построить с ФРГ более конструктивные отношения

Фото: МИД РФ

Российская сторона ожидает, что ее отношения с ФРГ станут более конструктивными. Об этом во вторник, 18 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим коллегой из Германии Анналеной Бербок.

По словам российского министра, РФ хочет преодолеть проблемы в отношениях с Германией, которые накопились за последнее время.

Он также заверил коллегу, что Москва стремится выстроить с Берлином взаимоуважительные и равные отношения.

— Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов, — сказал министр.

Лавров также напомнил Бербок о ее заявлении, в котором она отметила исторические отношения между РФ и ФРГ, передает ТАСС.

Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Москву вечером 17 января, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

17 января Анналена Бербок заявила, что кабинет министров Германии хочет добиться стабильности в отношениях с Россией. По ее словам, ФРГ и РФ имеют длинный список тем для обсуждения. Она также отметила, что в Киеве планируется обсуждать инициативы по модернизации украинской энергетики и защиту от кибератак.