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СК завершил следствие по делу двух «свидетелей Иеговы» из Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
СК завершил следствие по делу двух «свидетелей Иеговы» из Москвы
Фото: СК РФ

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении двух участников запрещенной экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для передачи в суд, — заключила собеседница «ВМ».

Двух иеговистов задержали в столице в феврале прошлого года. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по февраль 2021 года ряд граждан, которые знали о вступившем в законную силу решении Верховного суда о запрете работы указанной организации, создали действующее подразделение. Встречи участников группы проходили в квартире дома по улице Дыбенко. Также организаторы проводили онлайн-встречи по видеосвязи.

В августе 2021 года еще трех организаторов подпольной ячейки «Свидетелей Иеговы»* также задержали в Москве. Лидеры ячейки вели в столице работу по организации деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.

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