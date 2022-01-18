В Архангельске стартовал фестиваль колокольного искусства

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Единственный в стране зимний фестиваль колокольного искусства открылся в Архангельской области, передает ОТР. В этом году в Каргополе можно будет услышать мастеров из разных уголков России. Также участие в фестивале примут звонари из Белоруссии.

Они проведут концерт на Соборной колокольне. Для желающих попробовать себя в качестве звонаря, проведут серию мастер-классов на передвижной звоннице.

— Как у каждого человека есть свой почерк, когда он учится писать (начинаются свои моменты и нюансы), точно так же у каждого звонаря есть свой почерк, — рассказал звонарь из Суздаля Евгений Илюхин.

Фестиваль проводят в восемнадцатый раз, одной из его традиций стала выставка ледяных скульптур. До сих пор резчики по льду привозили фигуры колоколов. В этом году тему для ледяных скульптур они выбирают самостоятельно.

До этого стало известно, что фестиваль искусств «Январские вечера» пройдет в Москве. Откроет фестиваль 23 января гала-концерт в Малом зале «Зарядья». В исполнении народной артистки России Юлии Рутберг, рок-вокалиста Саши Виста и оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова зрители услышат словацкую сказку «Двенадцать месяцев».